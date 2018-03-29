Айгюн Кязымова и лучший дизайнер Турции выразили свои чувства в клипе "Hardasan" (ВИДЕО, ФОТО)

29 марта 2018 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова сняла новый клип на лирическую композицию “Hardasan” на слова Гюльаги Танха и музыку Исмаила Асадова, сообщили Trend Life в пресс-службе SS Production.

Одним из интересных моментов работы – театрализованный танец Айгюн Кязымовой, посредством которого она показывает чувства своей героини, скучающей по любимому человеку. Его сыграл известный дизайнер, наш соотечественник, проживающий в Турции и названный лучшим в этом году, Руфат Исмаил.

Режиссер клипа – Теймур Наджафзаде, монтаж и светоэффекты - Elrəngə məxsusdur, имидж – Ruxa и Тельман Гейбатов.

"На протяжении всей жизни человек испытывает массу эмоций. Чувства можно выразить словами, поступками, жестами или художественным языком. Иногда довольно сложно выразить свои чувства словами. Художникам легко показать то, что они чувствуют, с помощью картин, композитор может написать музыку, которая соответствует его эмоциям. Но как выразить свои чувства любимому человеку? Научиться правильно их выражать под силу не каждому. Поэтому каждый человек выражает свои чувства так, как умеет", - отметила Айгюн Кязымова.

(Автор: Вугар Иманов)

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