Певец из России представил патриотический видеоролик об Азербайджане (ВИДЕО)

15 апреля 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Автор и исполнитель эстрадных песен, актер, лауреат международных премий, заслуженный артист Азербайджана Сархан Сархан, который более тридцати лет живет и работает в Москве, представил патриотический видеоролик «Родина», сообщил Trend Life режиссер работы Фуад Тахмазлы. Слова – М. Маммедли, музыка – Сархан Сархан.

Часто можно услышать фразу «любовь к Родине». А что она значит? И вообще, в чём эта любовь проявляется? Любовь к Родине – это чувство патриотизма, чувство гордости за свою страну, отчизну или тот уголок Земли, что человек считает своей Родиной. У каждого человека понятие Родины своё. Для кого-то есть малая Родина – это улица, дом, где он живет; а для кого-то есть и большая Родина – это страна, где человек родился и вырос, где ты любим и окружен заботой близких людей. Такое глубокое значение вложено в маленькое слово Родина - для разных людей, оно обладает чем-то личным и сокровенным. Отчизна у нас одна-единственная, словно жизнь, её невозможно обменять или выбрать другую. Родина – то место, куда человека тянет всей душой и сердцем, куда бы ему хотелось возвратиться, не взирая ни на какие преграды и обстоятельства; то место, за которое он отдать самое дорогое – жизнь, и стремится защитить, сохранить и сберечь его. Любовь к Родине – это самое теплое, чистое и честное, что есть у человека.

(Автор: Вугар Иманов)

https://www.youtube.com/watch?v=kK0SmuO2xLQ&feature=youtu.be

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