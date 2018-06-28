Джан Баку - дом родной! Два зажигательных летних вечера с Эйюбом Ягубовым (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов выступил с двухдневным концертом в Зеленом театре Баку, сообщает Trend Life. И как всегда - при аншлаге, под овации зрителей, зажигательные и лирические хиты, и, конечно же, ностальгические и современные песни про родной Баку, его улицы и дворы, дружбу и любовь.

Красивые мелодии, тексты и душевность исполнения обеспечили Эйюбу Ягубову настоящую народную любовь и преданных поклонников, сопровождающих его творчество на протяжении многих лет. В концертной программа были представлены как новые композиции артиста, так и проверенные временем хиты, композиции шансона и эстрадных песен, среди которых были как задорные и веселые "Самолёт Баку-Москва", "Джан Баку", "Серый попугай", так и трогательно лирические песни "Kim bilir", "Ana", "Yağış", "Unutdun" и многие другие. Многие песни активно подпевались зрителями, для которых этот концерт стал не только праздничным вечером, но и запомнился своеобразной веселой свадебной аурой. Особый интерес также вызвали танцевальные номера кавказских джигитов и бакинских "гагашей". Два зажигательных летних вечера с Эйюбом Ягубовым в вечернем Баку…

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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