Дети азербайджанских звезд, обучающихся за рубежом (ФОТО)

10 июля 2018 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Все чаще молодые люди выбирают учебу за границей. Не пугает ни смена привычного образа жизни, ни расстояния, которые будут их отдалять от друзей и родственников, ни смена языкового окружения. В то же время обучение за границей дает множество преимуществ – от уровня образования до построения будущей карьеры. К тому же для молодежи это уникальная возможность увидеть другие страны, культуры и народы, завязать новые знакомства, испытать себя в новой среде. Студенты, которые учатся за рубежом, получают не только престижное образование, но и значительно расширяют свой кругозор. Такие выпускники больше ценятся на родине, и есть все шансы устроиться в солидные компании. У них больше внутренней мотивации, самостоятельности, открыты для новых знакомств, идей, перемен, не боятся трудностей. Бесспорно – это здорово, как говорится, и мир посмотреть, и уму-разуму набраться, и себя показать…

Не исключение и дети азербайджанских известных личностей, о которых мы расскажем читателям Trend Life.

Сын дизайнера Гюльнары Халиловой – Джавид в этом году стал магистром Universiteit Leiden (Лейденский университет) - старейшего университета Нидерландов, по специальности - международные отношения и дипломатия.

Сын художницы Семени Гасымзаде – Фикрет в этом году стал выпускником University of East London (Университета Восточного Лондона), по специальности – архитектор.

У певицы Нури Сури двое детей «зарубежной закалки». Старший Хосров является магистром Royal Holloway – одного из лучших университетов Великобритании, по специальности - международное управление цепями поставок (SCM). Второй сын Мохсен перешел на второй курс New York Film Academy (Нью-Йоркская академия кино) - высшее учебное заведение в США, по специальности - визуальные эффекты в кино.

Самым популярным оказался Bahçeşehir University (BAU, Университет Бахчешехир), который входит в ТОП-3 университетов Турции.

Дочь певицы Айбениз Гашимовой – Айнишан является магистром BAU, по специальности – маркетинговый PR.

Дочь композитора Севиндж Агасиевой - Эмилия Сепехран перешла на третий курс BAU, по специальности - кинорежиссер.

Дочь певицы и композитора Тунзали Агаевой – Фидан перешла на второй курс BAU, по специальности - фотография и видео.

(Автор: Вугар Иманов)

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