Филипп Киркоров приехал в Баку на фестиваль "ЖАРА-2018" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Король российской эстрады, народный артист России Филипп Киркоров прилетел сегодня утром в Баку, чтобы принять участие на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2018" , сообщает Trend Life.

В третьем фестивале "Жара", который пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля, примут участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

В день открытия проекта - 26 июля - выступят EMIN, Alekseev, Artik&Asti, Brandon Stone, Burito, Doni, Денис Клявер, Feduk, Loboda, L’One, Monatik, Настя Каменских, Natan, Nyusha, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Анна Седокова, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Егор Крид, Клава Кока, МОТ, Макс Барских, Миша Марвин, Николай Басков, Сергей Лазарев, Слава, Согдиана, Султан, Тимати, Филипп Киркоров, Элина Чага, Юлия Ковальчук, Леша Свик, ЗОМБ, Алессандро Сафина, Влад Соколовский, Артём Пивоваров, DJ Shock, İn-Grid, Айсель Мамедова, Джамиля Гашимова, Tomas Nevergreen, группы A Studio, DoReDoS, Градусы, Время и Стекло, Пицца.

27 июля пройдут юбилейные вечера Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии. В этот день также выступят Zivert, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Анжелика Варум, Ани Лорак, Анна Седокова, Аня Шульгина, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Данил Буранов, Дарья Антонюк, Жасмин, Ирина Дубцова, Кристина Орбакайте, Натали, Наталья Подольская, Николай Басков, Слава, Стас Пьеха, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук. Севда Алекперзаде, Mastank , Дарья Антонюк, Гюзель Хасанова, DJ Shock, Самир Багиров, Elman, группа The Jigits

28 июля состоится концерт группы "Ленинград". В этот день также выступят EMIN, Dan Balan, Elvira T, Jah Khalib, Monatik, Алекс Малиновский, Александр Панайотов, Александрос Тсопозидис, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Джиган, Ирина Дубцова, Карина Хвойницкая, Кравц, Лолита, Мари Краймбрери, Настасья Самбурская, Слава, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Шариф, Рита Dakota, Сямра Рагимли, Манана Джапаридзе, Romadi, Нико Неман, Жак Энтони, DJ Shock, группы A Studio, MOZGI, Банд’Эрос.

В завершающий день фестиваля, 29 июля пройдут творческие вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской. В этот день также выступят EMIN, Loboda, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Альбина Джанабаева, Анжелика Агурбаш, Ани Лорак, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Данил Буранов, Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Любовь Успенская, Полина Гагарина, Слава, Сосо Павлиашвили, Тимур Родригез, Юлия Ковальчук, Айгюн Кязымова, Доминик Джокер, Интарс Бусулис, DJ Shock, группы A Studio, MBAND, ВИА Гра

​​​​​​(Автор и фото - Вугар Иманов)

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