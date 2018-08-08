Кристина Орбакайте: Самый гостеприимный и интересный фестиваль в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка России, известная эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте, которая во второй раз приняла участие в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА", отметила, что фестиваль в Баку - самый жаркий, гостеприимный, теплый и интересный, сообщает Trend Life.

"Много известных артистов, молодых и талантливых, яркие номера и добрая публика, гостеприимство и радушие окружающих - все это вызывает истинное восхищение. Впервые посетила Баку, когда мне исполнилось 16 лет, и каждый раз вижу, как город меняется на глазах, очень ухоженный, хочется приятно проводить время, гулять, все вкусно и красиво", - отметила Кристина Орбакайте.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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