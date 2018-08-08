Кристина Орбакайте: Самый гостеприимный и интересный фестиваль в Баку (ФОТО)

8 августа 2018 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка России, известная эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте, которая во второй раз приняла участие в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА", отметила, что фестиваль в Баку - самый жаркий, гостеприимный, теплый и интересный, сообщает Trend Life.

"Много известных артистов, молодых и талантливых, яркие номера и добрая публика, гостеприимство и радушие окружающих - все это вызывает истинное восхищение. Впервые посетила Баку, когда мне исполнилось 16 лет, и каждый раз вижу, как город меняется на глазах, очень ухоженный, хочется приятно проводить время, гулять, все вкусно и красиво", - отметила Кристина Орбакайте.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"100 на двоих": российский канал покажет, как на фестивале "ЖАРА-2018" отметили юбилеи Агутина и Преснякова (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 19:34
Валерия и Иосиф Пригожин: Бенефис в Баку был очень жарким (ВИДЕО,ФОТО)
Звёздный мир 18:29
Анна Седокова выразила восхищение добротой и гостеприимством азербайджанцев (ФОТО)
Звёздный мир 7 августа 14:48
Макс Барских: В Баку было весело и круто! (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 7 августа 13:00
Представители Азербайджана фестиваля "ЖАРА 2018": Яркий праздник служит пропаганде страны (ФОТО)
Звёздный мир 6 августа 17:36
В Азербайджане невероятный патриотизм и сплоченность - Jah Khalib (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 5 августа 23:40
Лента новостей
В Египте построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию
В мире 19:51
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Сингапура
Политика 19:48
Цены на цемент в Узбекистане выросли более чем наполовину
Бизнес 19:46
Посольство США в Узбекистане объявило тендер на поставку транспортных средств
Тендеры 19:39
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку катализатора
Тендеры 19:38
"100 на двоих": российский канал покажет, как на фестивале "ЖАРА-2018" отметили юбилеи Агутина и Преснякова (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 19:34
Азербайджанский текстиль может появиться в странах Европы
Бизнес 19:29
Итальянский премьер отметил важность стабилизации ситуации в Ливии для Италии
Европа 19:11
В Азербайджане отсутствуют предпосылки для колебаний курса маната - эксперт
Бизнес 19:11