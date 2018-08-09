Баку и публика – это фантастика – сын Майкла Джексона (ФОТО)

9 августа 2018 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" ознаменовался не только яркими выходами звезд на красную дорожку, красочными номерами и выступлениями, но и удивительными появлениями загадочных личностей. Одним из них стал американский исполнитель Брендон Ховард, который называет себя сыном Майкла Джексона. Певец поделился с Trend Life впечатлениями от первого визита в Баку.

"Я благодарен организаторам за приглашение, очень рад визиту в Баку, город и публика – это фантастика. Фестиваль проведен с грандиозным международным размахом, очень много популярных личностей и артистов из разных стран мира. Мне было очень приятно выступать в Баку, на берегу Каспийского моря", - отметил Брендон Ховард.

Напомним, что несколько лет мировые СМИ облетело сенсационное заявление Б.Ховарда о том, что он незаконно рожденный сын короля поп-музыки Майкла Джексона. В качестве доказательства были представлены результаты теста на ДНК, якобы подтверждающие их родство. Однако родственники короля поп-музыки отказались признать Брэндона Ховарда.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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