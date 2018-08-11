Александр Маршал выступил в Баку с имплантом в позвоночнике (ВИДЕО, ФОТО)

11 августа 2018 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Одним из гостей Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018" стал популярный российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен Александр Маршал, который приехал в Баку после тяжелой операции, сообщает Trend Life.

Оказывается, у Александра Маршала два с половиной года назад была диагностирована межпозвонковая грыжа. Возрастные изменения и постоянные вертикальные нагрузки привели к серьезному заболеванию. Ему сделали в Москве операцию и поставили имплант, ныне он проходит курс реабилитации.

"Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Баку, где много света и добра. Благодаря Эмину Агаларову фестиваль "ЖАРА" стал ярким музыкальным событием, в который вложено очень много сил, средств и внимания. Главное, что увезу из Баку – это добрые глаза и любовь людей, рукопожатия и объятия, ведь никакие материальные блага не заменят самых высоких человеческих чувств. Посмотрите, что творится в мире – войны приносят страдания людям. А зачем?! Человечество должно жить в мире, люди должны любить другу друга, радоваться счастливым мгновениям жизни, помогать и оберегать близких, родных и совсем незнакомых. Ведь это наш мир, наша земля, и от отношения к ней зависит наша жизнь, благополучие и процветание", - сказал Trend Life Александр Маршал.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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