Алена Апина презентовала видеоклип, который снял бакинец (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка России, исполнительница Алена Апина презентовала в социальной сети видеоклип на песню "Давай так", съемки которого прошли в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Режиссером нового клипа выступил фотохудожник, режиссер и имиджмейкер, который на протяжении многих лет сотрудничает с известными российскими артистами - бакинец Аслан Ахмадов.

"Сбылась моя давняя мечта, мы снимали это видео на моей родине, в прекрасном городе Баку. Хочу поблагодарить Алёну за то, что доверила мне работу над этим роликом. Это наш пятый совместно снятый клип, и съемки в моем родном городе сделали эту работу незабываемой", - поделился ранее впечатлениями на своей странице в Instagram режиссер.

Напомним, что Аслан Ахмадов родился 12 февраля 1973 года в Баку. В 1991 году он переехал в Москву и, создавая необычные и яркие образы в фотографии, стал одним из ведущих фотографов. Работал с глянцевыми изданиями, делал авторские фотоработы звёзд шоу-бизнеса, кино и спорта.

Аслан работал с такими звездами российского шоу-бизнеса, как Людмила Гурченко, Лайма Вайкуле, Азиза, Анжелика Варум, Ирина Понаровская, Лолита, Алсу и другими. В 2012 году Ахмадов снял клип на песню "Отпускаю тебя" для Филиппа Киркорова. Его выставки "Бабье лето", "RED" и "Моя Люся" с большим успехом прошли в городах России. Фотопроекты художника широко рецензируются профессионалами и посетителями выставок, а его работы продавались на аукционе ArtInvestment.

Аслан Ахмадов также принимал участие в популярном вокальном телевизионном проекте "Голос 5" на Первом канале (Россия).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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