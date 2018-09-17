Посвящается родителям, дети которых учатся за рубежом – Севиндж Агасиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский композитор Севиндж Агасиева представила в социальных сетях клип "Yari orda/Yari burda" (Половинка там – половинка здесь), посвященную родителям, дети которых учатся за рубежом, сообщает Trend Life.

"Дети, самое дорогое, что у нас есть и отрывать их от сердца невероятно сложно. Тем не менее, мы заботимся о будущем наших детей и порой временная разлука неизбежна. Пусть эта песня скрасит ваши одинокие вечера! Огромное спасибо всем, кто был рядом и помог в реализации этого проекта", - сказала Trend Life Севиндж Агасиева.

Слова – Махаббат Ибрагимова, аранжировка и mastering&mix - Фархад Мусаев, видео – Фарид Садигов, монтаж и цвет - Эльшан Латифов, имидж – Айтян Гусейнзаде и Dent’elle.

(Автор: Вугар Иманов)

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