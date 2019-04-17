Азербайджанская певица представит невиданный доселе концерт (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 28 апреля в 19.00 пройдет сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана, певицы и композитора Эльзы Сеидджахан, посвященный великому классику азербайджанской поэзии и философу Имамдеддину Насими (1369 - 1417), сообщает Trend Life.

Концерт “Sənə bənzər” (Похожий на тебя) приурочен к Году Насими в Азербайджане. На вечере прозвучат газели, рубаи и другие произведения Насими в сопровождении оркестра и театрализованных номеров в оригинальном исполнении Эльзы Сеидджахан.

"Вечер также посвящен 25-летию моей творческой деятельности и это будет невиданный доселе концерт. Будет представлена грандиозная программа, которая удивит всех своей неординарностью и ярким колоритом", - отметила Эльза Сеидджахан

Цена билетов от 15 до 100 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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