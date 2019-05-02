Чингиз Мустафаев: Я подниму на сцене "Евровидения" флаги Азербайджана и Турции (ВИДЕО)

2 мая 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на "Евровидении-2019" Чингиз Мустафаев дал интервью турецкому информационному агентству İHA, в котором рассказал о своем участии в конкурсе, сообщает в четверг Trend Life.

Певец отметил, что на протяжении трех месяцев идут плодотворные репетиции.

"Это касается и вокала, и хореографии, и сценического номера. Признаюсь, что доволен всем. Думаю, что если на конкурсе будет меньше волнения, и я смогу продемонстрировать свой потенциал на все сто процентов, то в этом году мы сможем одержать победу", - сказал музыкант.

Представитель Азербайджана на конкурсе песни "Евровидение-2019" раскрыл некоторые подробности своего сценического номера.

"Мы подготовили великолепный, зрелищный сценический номер. Мне кажется, что на "Евровидении" такого еще не было. Но, я не хочу раскрывать все карты, наберитесь терпения и ждите 16 мая", - отметил он.

Чингиз Мустафаев верит в огромную поддержку зрителей из Турции.

"Я жду большой поддержки от наших турецких братьев. В этом году тюркский мир на конкурсе представляю только я. И если я стану победителем, то хочу, чтобы на сцене развевались флаги Азербайджана и Турции. Взволнован и тем, что в конце конкурсной песни я исполню мугам. Считаю, что азербайджанскую музыку, тюркскую музыку представить аудитории численностью 300 миллионов – прекрасное чувство", - добавил музыкант.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения-2019" под номером 18 с песней "Truth" ("Правда").

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Выступает совместно с созданной им музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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