DATO выступит с летним концертом "Özlüyorum" во Дворце Гейдара Алиева (ВИДЕО)

3 мая 2019 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный грузинский певец DATO выступит с сольным концертом "Özlüyorum" во Дворце Гейдара Алиева 30 июня в 20.00, организованный 33 EVENT, сообщает Trend Life.

DATO (Давид Худжадзе) - грузинский певец, композитор, мультиинструменталист, автор песен, исполняет поп-музыку с элементами соул, диско, джаза, реггей, этнической музыки.

Дато, выпустивший (к середине 2012 года) три студийных альбома (I Want You to Want This, I Dont Want to Hurt You, Sand Dream), неоднократно признавался «Певцом года» в Грузии; он - лауреат Гран-при фестиваля «Славянский Базар» (Киев), Гран-при Фестиваля чёрной музыки (Москва), обладатель приза зрительских симпатий на фестивале «Голос Азии» (Алмата), премии «Лучшие из Лучших» (Москва), двух премий международной церемонии Big Apple Music Awards (Нью-Йорк), премии «Бог эфира» в номинации «Самый широкоформатный артист России» (Москва). Клип «Sand Dream» на песню Dato «Махинджи Вар», снятый компанией ParanoiaFilm, стал лауреатом XV Московского Международного фестиваля рекламы, участвовал во внеконкурсной программе фестиваля «Каннские львы».

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на www.iticket.az. Страница https://www.facebook.com/33.EVENT.Baku?ref=hl. Телефон для справок: +99450 2137006.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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