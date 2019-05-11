Надир Гафарзаде преследует грузинскую красавицу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Надир Гафарзаде представил новый видеоклип на композицию "Ay dəli, dəli" ("Сумасбродная…"), сообщили Trend Life в субботу в пресс-службе музыканта.

Съемки проходили в Грузии, главную роль в видеоклипе исполнила грузинская модель, победительница конкурса красоты Мисс Грузия-2012 Тамар Шедания.

Что касается сюжета ролика, то, по задумке режиссера Эльнура Алиева, Надир Гафарзаде выступает в роли полицейского. Грузинская красавица нарушает правила дорожного движения, и герой Гафарзаде вынужден ее оштрафовать. Однако девушка решает уйти от наказания, и полицейский отправляется за ней в погоню…

Отметим, что оператором проекта выступил Гиви Магархадзе, художник - Мехрибан Эфенди, продюсер - Эр-Тогрул, исполнительный директор - Тургай Велизаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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