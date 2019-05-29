Айгюн Кязымова споет с Филиппом Киркоровым, а Бриллиант Дадашева передаст привет из 90-х

БАКУ /Trend Life/ - До Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку осталось совсем немного времени и организаторы постепенно оглашают полный список звезд, которые порадуют своими выступлениями публику в этом году, сообщает Trend Life.

По традиции на фестивале выступят и популярные азербайджанские артисты. Ранее организаторы сообщили, что народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева вошла в число участников международного проекта.

Сейчас стали известны имена еще двух азербайджанских звезд, которые выйдут на сцену фестиваля – народные артистки Бриллиант Дадашева и Айгюн Кязымова.

"Ей очень идёт её имя. И её голос, и она сама - подлинные бриллианты азербайджанской сцены! Она оставалась актуальной и в лихие 90-е, и в нулевые, и при поколении Z: другие артисты приходят и уходят, а Бриллиант блистает всегда — вне моды и вне времени. 26 июля в рамках самого грандиозного события лета - фестиваля "ЖАРА" народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева передаст привет из 90-х и добавит азербайджанского колорита в ностальгические фестивальные ритмы", - отмечено на странице фестиваля в Instagram.

"Она невероятна! Дива азербайджанской эстрады, суперзвезда, обольстительная Айгюн Кязымова в этом году снова выступит на фестивале. И не просто выступит - исполнит дуэт с королём российской эстрады Филиппом Киркоровым. 26 июля народная артистка Азербайджана на сцене фестиваля "ЖАРА", - говорится в сообщении.

Напомним, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze.

Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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