Владимир Маркин приглашает бакинских друзей (ВИДЕО)

31 мая 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Извесный российский поп-певец, киноактёр, предприниматель, композитор и автор детских песен, телеведущий Владимир Маркин в видеообращении приглашает на первый Бакинский фестиваль шансона, который пройдет 2 и 3 июня на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. Самые известные песни в исполнении певца – "Сиреневый туман", "Самый симпатичный во дворе", "Колокола", "Я готов целовать песок", "Белая черёмуха", "Царевна Несмеяна".

В концертных программах выступят яркие звёзды шансона Азербайджана - народные артисты Эйюб Ягубов и Ильгар Мурадов, исполнители Арзу Рзаев и Джалал Аббасов, и зарубежные гости – заслуженный артист Украины Николай Трубач, Владимир Маркин, Брендон Стоун и Анатолий Алешин.
Билеты по ссылке https://iticket.az/events/concerts/baku-chanson-festival-2019/9902. Телефон для справок: (051) 303-35-40.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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