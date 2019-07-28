Спасибо Азербайджану за поддержку России – Сергей Лазарев (ФОТО)

28 июля 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный российский певец, участник «Евровидения» 2016 и 2019, телеведущий Сергей Лазарев поделился с Trend Life впечатлениями о Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2019".

«Фестиваль стал масштабнее, глобальнее, мощнее и, думаю, что еще много-много лет будет радовать поклонников. Спасибо за это Эмину, всем организаторам и Азербайджану за такое гостеприимство, за поддержку России на «Евровидении». Очень важно, что Баку есть возможность встретиться с друзьями и коллегами, увидеть эту замечательную гостеприимную страну и таких зрителей», - сказал Trend Life Сергей Лазарев, который выразил желание выступить в Баку со своим первым сольным концертом.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ». Третий стал днем хитов «нулевых», а завершится фестиваль поколением Z – прозвучат все хиты стримов и топы чартов, пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку всё создано по фен-шуй – Глюкоза (ФОТО)
Звёздный мир 12:18
Баку - жаркий, поэтому название фестиваля подходит именного этому городу - Родион Газманов
Звёздный мир 11:04
Каспий чуть не вышел из берегов…Танцуют все на фестивале "ЖАРА 2019" в Баку! (ФОТО)
Звёздный мир 03:03
Сглазили…Анита Цой появилась в инвалидной коляске на красной дорожке фестиваля "ЖАРА 2019" (ФОТО)
Звёздный мир 27 июля 22:39
Бари Алибасов о состоянии здоровья: В Баку я первый раз поел нормально
Звёздный мир 27 июля 22:04
Забавный случай на красной дорожке "ЖАРА 2019" - Алену Шишкову испугал … кузнечик (ФОТО)
Звёздный мир 27 июля 21:50
Лента новостей
При взрыве в Афганистане погибли не менее четырех полицейских (Обновлено)
Другие страны 12:25
В Баку всё создано по фен-шуй – Глюкоза (ФОТО)
Звёздный мир 12:18
В Санкт-Петербург прибыл командующий ВМС Ирана
Россия 11:52
Мы готовы к сотрудничеству с азербайджанскими врачами - итальянский профессор (ВИДЕО)
Политика 11:19
Хуситы заявили, что с помощью дронов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Арабские страны 11:15
Баку - жаркий, поэтому название фестиваля подходит именного этому городу - Родион Газманов
Звёздный мир 11:04
Потрясающая церемония закрытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 10:53
Спецпосланник США по рассказал, когда пройдут межафганские переговоры
Другие страны 10:38
Авиарегулятор США не имел данных о работе некоторых систем Boeing 737 MAX
США 10:17