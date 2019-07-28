Спасибо Азербайджану за поддержку России – Сергей Лазарев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный российский певец, участник «Евровидения» 2016 и 2019, телеведущий Сергей Лазарев поделился с Trend Life впечатлениями о Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2019".

«Фестиваль стал масштабнее, глобальнее, мощнее и, думаю, что еще много-много лет будет радовать поклонников. Спасибо за это Эмину, всем организаторам и Азербайджану за такое гостеприимство, за поддержку России на «Евровидении». Очень важно, что Баку есть возможность встретиться с друзьями и коллегами, увидеть эту замечательную гостеприимную страну и таких зрителей», - сказал Trend Life Сергей Лазарев, который выразил желание выступить в Баку со своим первым сольным концертом.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ». Третий стал днем хитов «нулевых», а завершится фестиваль поколением Z – прозвучат все хиты стримов и топы чартов, пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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