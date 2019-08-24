На Голливудской Аллее славы появилась звезда азербайджанского актера (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженный артист Эльман Рафиев находится в Лос-Анджелесе, чтобы навестить своего зятя, дочь и внучку, а также познакомиться с деятельностью американской киноиндустрии, сообщает Trend Life.

Семья дочери Эльмана Рафиева несколько лет живет и работает в Лос-Анджелесе. Во время поездки актер также посетил Warner Bros. Studio, Walt Disney Studios, New York Film Academy и другие студии.

«Я побывал в нескольких городах США, среди которых Сан-Диего, Сан-Франциско, Санта Барбару, Сиэтл и другие. Узнал много нового, было очень интересно, масса впечатлений! На Голливудской Аллее славы даже появилась звезда под моим именем. Поделился этим в социальных сетях, многие поверили и поздравляли (смеется). Но это было сделано ради памятной поездки, благодаря услуге, которая предоставляется там туристам. Сегодня Аллея славы растянулась на 15 кварталов по обеим сторонам Голливудского бульвара и Уайн-стрит. Каждый мечтает увидеть свое имя на этой знаменитой аллее, а желающих пройтись по ней, насчитывается более 10 миллионов ежегодно. Я верю, что на этой аллее обязательно появится настоящая звезда азербайджанского актера», - поделился впечатлениями с Trend Life Эльман Рафиев.

Голливудская Аллея славы (англ. Hollywood Walk of Fame) - ряд тротуаров по обеим сторонам улицы на протяжении пятнадцати кварталов на Голливудском бульваре и на протяжении трёх кварталов на Вайн-стрит, в Голливуде, Лос-Анджелес, Калифорния, США, которые служат постоянным и общественным памятником достижений в индустрии развлечений. Она считается одной из визитных карточек Лос-Анджелеса. Более чем 2500 пятиконечных медных звёзд вмонтированы в террацовые плиты тротуара. Аллея славы представлена именами актёров, музыкантов, продюсеров, директоров музыкальных и театральных групп, вымышленных и реальных персонажей, и многих других за их вклад в индустрию развлечения и искусства.

(Автор: Вугар Иманов)

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