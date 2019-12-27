Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)

27 декабря 2019 17:45 (UTC+04:00)

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия. Больше всех удалось заработать рэперу и продюсеру Dr.Dre, который не выпускал альбом с 2015 года, а его последанее турне состоялось еще на рубеже тысячелетия, сообщает Trend Life со ссылкой на forbes.ru. Но зато у него было самое значительное достижение в бизнесе, когда в 2014 году Apple купила Beats за $3 млрд.

Певица Тейлор Свифт заняла вторую строчку с доходом в $825 млн. Следом за ней идет Бейонсе ($685 млн). Деньги им принесли несколько успешных гастрольных туров, собравших сотни миллионов долларов, альбомы, а также многомиллионные спонсорские контракты с различными брендами.

В рейтинг также вошли - группа U2 ($675 млн), Diddy ($605 млн), Элтон Джон ($565 млн), Jay-Z ($560 млн), Пол Маккартни ($535 млн), Кэти Перри ($535 млн) и Lady Gaga ($500 млн).

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  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
  • Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
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