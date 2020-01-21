Дмитрий Маликов и Игорь Николаев - 5 дней и 5 незабываемых вечеров в Баку

21 января 2020 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках пятого Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2020" в Баку пройдут творческие вечера известных исполнителей, народных артистов России Дмитрия Маликова и Игоря Николаева, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу проекта в Instagram. Фестиваль "ЖАРА" пройдет с 29 июля по 2 августа.

Концепция фестиваля - 29 июля состоится гала-концерт, 30 июля прозвучат хиты 90-х и "нулевых", а также состоится творческий вечер Дмитрия Маликова, 31 июля – творческий вечер Игоря Николаева, 1 августа будет представлена программа International day и выступят артисты лейбла ZHARA Music. В заключительный день фестиваля - 2 августа будет посвящен творчеству поколения Z, состоится сольный концерт Егора Крида и сольный концерт российских рэперов азербайджанского происхождения, участников дуэта HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров).

"5 дней и 5 незабываемых вечеров в компании самых ярких звёзд! А так как "ЖАРА" в этом году юбилейная, уже пятая по счёту, обещаем ещё массу приятных и очень приятных сюрпризов", - отмечено на странице фестиваля. Также организаторы подчеркивают, что в программе возможны изменения.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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