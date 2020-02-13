Романтика азербайджанских и турецких звезд в Стамбуле (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Стамбуле состоялся торжественный гала-вечер фильма "Agir Romantik" ("Тяжелая романтика"), снятого в Турции азербайджанской компанией Liatris Yapım, сообщили Trend Life в пресс-службе компании.

Презентация фильма, организованная в Torun Center, вызвала большой интерес зрителей и турецкие СМИ. Показ прошел при аншлаге, романтическая кинокартина демонстрировалась в пяти кинозалах одновременно.

В презентации приняли участие руководитель Liatris Yapım Рухи Алиева, исполнители главных ролей – известные турецкие артисты Онур Туна и Тувана Тюркай, а также актеры Альтан Эркекли, Сервет Пандур, Дурул Базан и другие. Среди гостей были известная азербайджанская телеведущая Нана Агамалыева и топ-стилист Анар Агакишиев.

"В создание фильма вложено много труда. Признаюсь, не ожидала, что работа в киносекторе потребует столько сил. Но когда видишь хороший результат, то забываешь обо всех трудностях. Очень надеюсь, что наш фильм понравится зрителям. "Тяжелая романтика" – это лента про любовь, поэтому думаю, что фильм найдет путь к сердцам зрителей", - сказала Рухи Алиева.

На презентации актриса Тувана Тюркай исполнила песню из фильма.

С 13 февраля кинокартина "Agir Romantik" ("Тяжелая романтика") будет показана в Германии, Голландии, Дании, Бельгии, Франции, Австрии, Румынии, Болгарии, Молдове и других странах. С 14 февраля - в городах Турции, а с 5 марта - в Азербайджане, в сети кинотеатров Cinema Plus. Фильм рассказывает историю любви молодых людей – Аслы и Керема.

В фильме также снялись Газанфер Гундюз, Семра Динчер, Сервет Пандур, Дурул Базан и другие.

(Автор: Джани Бабаева)