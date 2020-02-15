Любовный роман "замужней" Оксаны Расуловой и Шахрияра Абилова стал достоянием общественности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку прошел гала-вечер художественного фильма "Sevgi romani" (Любовный роман), снятый OksiMedia production, сообщает Trend Life.

На открытии вечера творческий коллектив прошел по красной дорожке, ответил на вопросы журналистов, рассказал о съемках над фильмом. Cреди гостей были звезды шоу-бизнеса и кино.

Одну из главных ролей сыграла продюсер картины, популярная актриса и исполнительница индийских танцев Оксана Расулова. Другую главную роль в романтической кинокартине воплотил телеведущий Шахрияр Абилов. В фильме также сыграли народный артист Кязым Абдуллаев, актеры Азер Айдемир, Вахид Алиев, Абдулгани Алиев, телеведущая Зюмруд Бадалова и другие.

По сюжету, главная героиня Джамиля выходит замуж за друга отца – партнера по бизнесу Ханлара. Однако, после смерти отца оказывается, что Ханлар вовсе и не такой любящий муж, а настоящий деспот и женился на ней по расчету. Не вынеся издевательств и жёсткого обращения, Джамиля убегает из дома. Ханлар начинает преследовать супругу, так как все состояние ее отца (весь бизнес) находится под ее именем. Случайно Джамиля встречает Эльдара, который решает помочь девушке…Настало время мести и восстановления справедливости. Но что будет дальше? Замужняя Джамиля влюбляется в Эльдара, который отвечает ей взаимностью…

Режиссер - постановщик - Вюсал Гаджигадир, режиссеры - Азер Гулиев и Ниджат Мухтаров, автор идеи и исполнительный продюсер - Исмаил Багиров, автор сценария - Азер Айдемир, оператор-постановщик Шахмар Сафароглу, художник по гриму - Нура Бабаева, постановщик боевых сцен - Этибар Исаев, художник по костюмам Руфат Балакишиев, художники-постановщики - Гошгар Джалал и Эльгюн Юсифли, постановщик света - Анар Дадашев, фокус-пуллер - Рашад Самед, композитор - Севиндж Агасиева (Sivva), режиссер монтажа - Эмин Мурадов, звукорежиссер - Сеймур Алиев, помощник гримера, художник - Арзу Гасаналиева.

(Автор: Вугар Иманов)