Турецкое издание назвало лучшую актрису Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская актриса и исполнительница индийских танцев, руководитель продюсерского центра Oksi Media Production Оксана Расулова появилась на обложке известного турецкого журнала Bonne Vie.

"Оскану Расулову сейчас по праву считают одной из самых ярких представительниц новой волны азербайджанских актеров",- пишут о ней в журнале.

6 апреля в Стамбуле журнал проводит ежегодную премию Bonne Vie, и среди награждённых турецких звезд будет Оксана Расулова, которая номинирована на премию как "Лучшая актриса Азербайджана".

Напомним, что в 2014 году Оксана Расулова стала победительницей самого популярного телепроекта в Индии - шоу талантов "India's Best Cine Stars Ki Khoj". В ее фильмографии насчитывается десять фильмов, в которых играла главные роли. Oksi Media Production работает с 2014 года, и за это время снято три фильма.

(Автор: Вугар Иманов)