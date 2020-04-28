Как карантин поменял азербайджанских звезд. Забавно! (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Объявить о самоизоляции из-за пандемии коронавируса вынуждены были все поголовно, в том числе и звезды. Досуг в период карантинного режима можно проводить по-разному. Одни проводят время перед телевизором, компьютером или телефоном, отсыпаются на диване, другие занимаются творчеством, третьи вообще раскрывают в себе новые таланты. Вот и замечательно!

Несмотря на смягчение особого карантинного режима с 27 апреля, самоизоляция все еще в силе и приводит к созданию интересных видеоматериалов...

Популярная актриса театра и кино Гюнель Мамедова в веселой форме решила предостеречь прекрасную половину человечества от излишней увлеченности употреблением пищи на карантине. Иначе, это приведет к катастрофическим результатам для женщин – резкому повышению веса! Потом попробуй еще сбросить его, не говоря уже о том, чтобы влезть в одежду.

Телеведущая Зейнаб Абдуллах вообще отличается умом и сообразительностью. Она кампанию "Оставайся дома – твори дома" решила переделать в "Оставайся дома – не оставайся без денег". И может запросто любую денежную купюру при помощи копи-паста превратить сразу в несколько. А вот как она это делает – смотрите и удивляйтесь! Вот кто "спасет" всех материально пострадавших от коронавируса!

Заслуженная художница Ирина Эльдарова – это настоящий энерджайзер и вулкан идей. Принцип "Пока ты ждешь – ты не живешь" не только ярко отражается в ее картинах, но выражен и в позитивном настрое художницы. Ее новый челлендж #ЯХОЧУОБНЯТЬИПОЦЕЛОВАТЬ несет посыл - никогда не унывать и верить в самое лучшее. Смотришь на таких людей и видишь, где находится настоящий источник позитива!

Телеведущий и актер Шахрияр Абилов вновь подтверждает фразу, что талантливый человек талантлив во всем. На протяжении всего 10 дней благодаря виртуальному преподаванию известного художника Низара Мамедова он уже создает произведения. Талант талантом, но главное – это всегда трудолюбие и желание созидать, а не убивать время, а потом жаловаться на несчастную жизнь, которую погубил своей ленью. Так держать и до скорой выставки!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)