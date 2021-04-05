HammAli & Navai, Jony, Rauf & Faik – победители ЖАРА MUSIC AWARDS (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве прошла церемония награждения IV ежегодной музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта. Эта премия – одно из самых ожидаемых музыкальных событий года.

Среди победителей - популярные в России исполнители азербайджанского происхождения. Так, Jony (Джахид Гусейнли) стал победителем премии ЖАРА MUSIC AWARDS-2021 в номинации "Певец года", дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) назван "Группой года", в категории "Интернет-хит" премию получили дуэт Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзоевы) и Niletto.

Отметим, что среди лауреатов премии - Loboda ("Певица года"), дуэт Artik & Asti ("Альбом года"), Zivert ("Песня года"), Максим Федеев ("За вклад в искусство") и другие известные артисты.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим событием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд: "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок" и альбом "JANAVI", ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоевывают любовь аудитории.

Jony – исполнитель, проживающий в Москве, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года он стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Самой популярной песней в 2020 году в России по версии Apple Music стал трек Jony "Комета".

Rauf & Faik - братья-близнецы Рауф и Фаик Мирзоевы, завоевавшие огромную популярность в странах СНГ. Видеоролики их музыкальных композиций набрали миллионные просмотры в социальных сетях. Братья-близнецы родились в 1999 году в Ижевске. Музыкой увлеклись с самого детства. Работают братья всегда вместе, у них одинаковый диапазон голоса - четыре с половиной октавы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)