Шоу с участием азербайджанских исполнителей стало грандиозным событием года на российском телевидении (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В минувшее воскресенье, 2 мая, в эфире НТВ состоялся грандиозный финал второго сезона "Маски", российской адаптации мирового хита The Masked Singer. Самый засекреченный проект стал грандиозным событием года на российском телевидении и вновь лучшим шоу года, продемонстрировав максимальные показатели - рейтинг финального выпуска среди зрителей старше 18 лет составил 7,9%, доля 26%.

"Маска" - лучшая развлекательная программа на всём российском телевидении за последние 5 лет и лучшее музыкальное шоу последних 8 лет, сообщили Trend Life в пресс-службе НТВ.

Победителем стал известный в России исполнитель азербайджанского происхождения, 25-летний Jony (Джахид Гусейнли), который выступал в костюме Крокодила. Второе место тоже занял азербайджанец – всемирно известный оперный певец, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, который скрывался под маской Лама. Кстати, в момент ожидания снятия маски победителем доля в аудитории 18+ достигла 37,3% (рейтинг 9,5%).

Второй сезон «Маски» сохранял лидерство с момента выхода проекта в эфир, а также наращивал аудиторию с каждым новым выпуском во всех ключевых аудиториях. Так, финал проекта стал лучшим эфирным событием года в аудиториях 14-59 (рейтинг 5,8%, доля 24,9%) и 25-59 (рейтинг 6,5%, доля 25,4%), а также лучшим шоу года как в аудитории 18+, так и среди зрителей от 25 до 54 (рейтинг 5,7%, доля 23,8%) и от 14 до 44 лет с рейтингом 3,6% и долей 20,6%.

После выхода в эфир новые выпуски шоу размещались на официальном YouTube канале НТВ и многократно занимали лидирующие позиции на вкладке #втренде. Финал второго сезона удерживал первое место два дня и сохраняет позицию в топ-3.

(Автор: Вугар Иманов)