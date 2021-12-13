EMIN отметил день рождения в кругу звездных друзей: сольный концерт и оригинальные подарки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По традиции 11 декабря народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) дал сольный концерт в "Крокус Сити Холле" в Москве и собрал своих близких и звездных друзей на вечеринку в честь дня рождения в ресторане Backstage, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

В рамках своего концерта EMIN презентовал новую сольную песню "31.12", которую выпустил накануне, исполнил дуэты вместе с Григорием Лепсом – "Привет, Земля" и Jony – "Камин", а также все свои хиты. Отметим, что за день до концерта артист получил премию "Золотой Граммофон" за одну из последних своих песен "Отпусти и лети". Конечно, особое место в концерте занимает песня "Синяя вечность" Муслима Магомаева. Подарить цветы и поздравить EMINа с концертом пришла вдова легендарного исполнителя Муслима Магомаева - народная артистка СССР Тамара Синявская.

Впервые на концерте присутствовала младшая дочь EMINа - Афина. Поддержать артиста пришла и его семья – мама Ирина Агаларова, папа Араз Агаларов.

Музыкальный вечер плавно переместился в ресторан Backstage, который перевоплотился в камерное и стилизованное пространство, за организацию которого отвечало агентство самых престижных событий Agalarov Event и декоратор с мировым именем Юлия Шакирова. Оформление пространства напоминало атмосферу закрытого джаз-клуба - черный бархат, приглушенный свет, джаз-певицы, а также стильные номера танцовщиц кабаре создавали определенное настроение.

Гостями вечера стали звезды российского шоу-бизнеса и спорта, актеры, медийные личности, члены семьи именинника.

На дне рождения EMINа ждали особенные музыкальные сюрпризы от звезд российской эстрады. Особым сюрпризом стало выступление Стивена Ридли - британского певца и пианиста. Выступление иностранного гостя было подарком имениннику от двоюродной сестры Сабины.

Среди оригинальных подарков можно отметить мотоцикл, подаренный артисту от его музыкального бенда. Он стал прототипом мотоцикла из популярной в мире игры Bike Baron, в которой EMIN является абсолютным чемпионом. Подарок был полностью изготовлен вручную.

Завершающим сюрпризом стал большой праздничный торт, который разрезал именинник и поблагодарил всех собравшихся за душевный и веселый вечер.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)