Такой Тунзаля Агаева была 20 лет назад… Цифровой юбилей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Самый первый альбом народной артистки Азербайджана, певицы и композитора Тунзали Агаевой "Sevdi can səni", выпущенный в 2001 году, представлен на всех цифровых платформах, сообщил Trend Life продюсер Ялчын Джаббаров.

Музыкальный продюсер альбома – заслуженный деятель искусств Вагиф Герайзаде.

По словам Тунзали Агаевой, это было время, когда она выступала в чалме – ее сценический имидж очень понравился девушкам и обмотанные вокруг головы платки вошли в модный гардероб.

Чалма – предмет гардероба, представляющий собой длинный кусок ткани прямоугольной формы, который следует обматывать вокруг головы. Полотно укладывается в определённой последовательности, благодаря чему создаётся полноценный головной убор.

"Sevdi can səni", которая стала хитом, была написана Тунзалей Агаевой на слова драматурга, лауреата Госпремий СССР, народного поэта Самеда Вургуна.

На днях певица также представила композицию "Hədiyyə".

Как известно, именно с 2001 года пошла на взлет карьера певицы, когда она стала победительницей конкурса молодых исполнителей "Бакинская осень", а в 2002 году - лауреатом международного конкурса ТЮРКСОЙ. Еще через год она получила Гран-при Международного конкурса современной эстрадной песни "Ялта". В 2006 году певица была удостоена звания заслуженной артистки, став самым молодым исполнителем, получившим это звание в Азербайджане. Как композитор Тунзаля Агаева пишет песни не только для себя, но и для других известных исполнителей, всегда поддерживает молодые таланты. Вела передачи на азербайджанских телеканалах и турецком TRT Müzik. Была Звездным послом НОК в 2014 году, Европейских игр в Баку и Минске, IV Игр Исламской солидарности и "Формулы-1" в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)