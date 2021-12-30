Невероятные истории азербайджанских звезд в преддверии Нового года (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Dəniz Mall" прошла презентация азербайджанской новогодней комедии Qış nağılı (Зимняя сказка) от студии Cinemazadeh, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Мероприятие посетили известные азербайджанские актеры, блогеры, медиа-персоны, творческий состав фильма.

До начала кинопоказа гостям вечера была представлена развлекательная программа – выступление в образе Санта-Клауса членов музыкальной группы Merry Band придало вечеру особую праздничную атмосферу.

Фильм Qış nağılı состоит из нескольких сюжетных линий - историй, случившихся в одном из отелей в канун Нового года.

В актерский состав фильма Qış nağılı вошли - Мурад Дадашов, Абдул Махмуд, Эльмаддин Джафаров, Эльджан Расулов, Оксана Расулова, Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Самира Эфенди, Кямаля Пириева, Ислам Мехралиев, Меджид Гусейнов, Саида Гулиева, Санубер Искендерли, Огтай Алиев, Агиль М. Гулиев, Диляра Кязимова, Гюнель Мамедова, Джейхун Зейналов, Нофель Шахмароглу, Ровшан Мамедли, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, Вюсал Гаджигадир, Шалала Шахваладгызы, Ася Абдуллаева, Земфира Садыгова, Дениз Ахундзаде, Илькин Гасани и Турал Асадов.

В фильме также снялись турецкие звезды Халил Сезаи и Муге Боз.

Генеральный продюсер фильма, автор идеи и режиссер-постановщик - Джафар Ахундзаде, авторы сценария - Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов и Джафар Ахундзаде, вторые режиссеры – Вюсал Гаджигадир и Вюсал Ахмедзаде, операторы-постановщики - Рауф Гурбаналиев и Орхан Мамедов. Исполнительные продюсеры - Эмиль Давудзаде, Исмаил Багиров и Алисаттар Гулиев, художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Рухин Мамедов (Rino Rhodes), музыкальный редактор - Айнур Ахундзаде, художником по костюмам – Мехрибан Эфенди, художник по гриму – Айтен Гусейнзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, режиссёры монтажа - Руфат Керимзаде и Вугар Исламзаде, звукорежиссёры - Азад Велиев и Орхан Агаларов.

В фильме главные саундтреки исполнили народные артисты Бриллиант Дадашева и Тунзаля Агаева, певцы Эльнур Гусейнов, Диляра Кязимова, Эльвин Новрузов (L'veen) и Самира Эфенди.