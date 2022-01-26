Айгюн Кязымова ушла в нирвану, или Как отмечает день рождения народная артистка (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В свой день рождения народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова преподнесла подарок своим поклонникам – певица презентовала новый клип на песню "Я в Нирване" из своего нового русскоязычного альбома, сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

"Я не могла придумать лучшего дня, чтобы поделиться с поклонниками моим новым клипом!" - подчеркивает певица, отмечающая сегодня 51-летие.

Режиссером видеоклипа выступил Али Аббасов, монтаж осуществил Фуад Алишев, а над образами фантазировала модный дизайнер Эльнара де Бирбуэт. Съемки проходили в нескольких районах Азербайджана.

Отметим, что "Я в Нирване" - первый в Азербайджане альбом, звучащий в инновационном звуковом формате Dolby Atmos. По словам продюсера BEAT Music Рустама Рзаева, альбом имеет абсолютно новое звучание, принципиально отличное от альбомов, выпускавшихся в Азербайджане до этого.

(Автор: Джани Бабаева)