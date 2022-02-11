Представлен корейский сериал - романтическое заклятие азербайджанского певца и российской звезды "Евровидения" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный исполнитель Elman (Эльман Зейналов) и представительница России на "Евровидения-2021" Манижа (MANIZHA) исполнили песню "Останься со мной" - русскую адаптацию корейского хита Stay with me, сообщили Trend Life в российском телеканале ТВ-3.

Stay with me – заглавный хит саундтрека к корейскому сериалу "Бессмертный. Романтическое заклятие", премьера которого состоится на канале ТВ-3 11 февраля.

Сериал в своё время вошёл в топ самых популярных проектов в истории телевидения Южной Кореи и удостоился более двух десятков профессиональных наград и премий, а в топы музыкальных чартов тогда ворвалась не одна композиция из саундтрека – не исключая, конечно, и Stay with me.

"Бессмертный. Романтическое заклятие" - первая в истории российского телевидения дорама (прим - так называют телесериалы из стран Юго-восточной Азии), которую канал ТВ-3 впервые покажет в своём эфире.

Напомним, что Эльман Зейналов родился 18 ноября 1993 года в городе Сумгайыт (Азербайджан). Выпускник Ростовского государственного университета путей сообщения. Карьеру певца начал в 2017 году, приняв участие в "Новой Фабрике звёзд" на телекананале Муз-ТВ. За эти годы певец записал несколько синглов и снял к ним клипы. Является основателем лейбла RAAVA Music. Также принимал участие в озвучке мультфильма "Кролик Питер". Несколько раз был участником международного фестиваля "ЖАРА" в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)