Jah Khalib выступит с концертом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Популярный казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) выступит с концертом в рамках Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", сообщает Trend Life. Концерт артиста запланирован на 28 июля.

Шестой Международный фестиваль "ЖАРА" на территории Sea Breeze в Баку пройдет с 25 по 29 июля.

Уже известны имена ряда исполнителей этого летнего сезона - рэпер Баста, заслуженный артист Украины Дмитрий Монатик (Monatik), группа Artik & Asti, популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли), поп-группа "Руки Вверх!" и ее солист Сергей Жуков, также пройдет юбилейный концерт заслуженного артиста России Димы Билана.

(Автор: Джани Бабаева )