Потрясающий концерт турецкой звезды Гюльбен Эрген на берегу Каспия в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках летнего фестиваля Şazeli Bahçe в Баку состоялся потрясающий концерт турецкой звезды, актрисы и певицы Гюльбен Эрген, сообщает Trend Life.

Гюльбен Эрген не только исполнила свои хиты и новые композиции, но и на протяжении всего концерта очень тепло общалась со зрителями, шутила, искренне выражая свои эмоции. Она делала селфи со зрителями и даже лично поздравляла с днем рождения гостей, которые пришли в этот вечер на концерт и сидели за праздничными столами.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане Şazeli Bahçe, который находится на территории Dalga Beach Aquapark Resort. Ранее с концертными программами здесь выступили турецкие звезды Ферхат Гёчер и Алишан. 29 июля состоится концерт Намига Гарачухурлу, 3 августа - Ченгиза Куртоглу, 5 августа – Ройи Айхан, 12 августа – Интизар, 17 августа – Ирем Дериджи, 26 августа – Эйюба Ягубова.

Телефоны для справок: +994 507777691, +994 507777692.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.