SİVVA представит Азербайджан на фестивале в Сан-Ремо (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Композитор и исполнительница Севиндж Агасиева, выступающая под сценическим псевдонимом SİVVA, представит Азербайджан на музыкальном фестивале San Remo Senior, который пройдет 3-4 ноября в Италии, сообщает Trend Life.

SİVVA выступит с песней Revolt на песенном конкурсе, в котором также примут участие представители США, Канады, Бразилии, Аргентины, Германии, Испании, Австрии и других стран. т.д.

"Я сделаю все возможное, чтобы достойно представить нашу страну. Уверена, что это выступление станет одним из самых успешных шагов в моей творческой жизни", - отметила SİVVA.

San Remo Senior является проектом известного Музыкального фестиваля Сан-Ремо.