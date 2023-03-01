Мурад Ариф "раздает" бриллианты перед сольным концертом (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный певец, композитор Мурад Ариф в преддверии своего сольного концерта в Баку радует поклонников новыми музыкальными сюрпризами. Артист перепел свою композицию "Brilyantlar" (Бриллианты) и снял на нее видеоклип, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Новая версия песни представлена в стиле арабески. Арабеска - это направление в восточной музыке, обозначенное турецкими музыковедами для арабского стиля музыки, созданного в Турции

Мурад Ариф напомнил, что первой исполнительницей "Brilyantlar" была Нура Сури, а затем ее перепела народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева.

С момента выхода композиции минуло больше 10 лет, однако песня не потеряла актуальность – она до сих пор звучит и любима слушателями.

И если Нура Сури исполняя композицию, обращается к представителям сильного пола, и поет о том, что мужчина должным быть щедрым, то новую версию "Brilyantlar" из уст Мурада Арифа можно расценить как мужской взгляд на песню.

Клип снят режиссером Джавидом Оруджлу (Delee), одной из героинь видео стала Нура Сури.

Напомним, что сольный концерт Мурада Арифа состоится во Дворце Гейдара Алиева 19 мая. Мурад Ариф выступит в сопровождении живого оркестра и исполнит свои хиты, которые слушатели знают наизусть, а также новые композиции. Также артист споет в дуэте с известными певцами, для которых в свое время написал композиции, ставшие шлягерами.