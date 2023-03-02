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"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 2 марта 2023 14:33 (UTC +04:00)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Участник "Евровидения-2022", известный певец Надир Рустамли и композитор и исполнительница Севиндж Агасиева, выступающая под сценическим псевдонимом SİVVA, представили вниманию поклонников видеоклип на дуэтную композицию "Əbədi sevgi" (Вечная любовь), сообщает Trend Life.

Автором слов песни является Руслан Карслы, автором музыки - Севиндж Агасиева. Режиссером видеоклипа выступил Фархад Али.

Лирическая композиция повествует о большой любви, расставании, тоске по родному человеку и мечте снова быть вместе… У песни есть все шансы стать хитом.

"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)
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