"Вечная любовь" Надира Рустамли и Севиндж Агасиевой (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Участник "Евровидения-2022", известный певец Надир Рустамли и композитор и исполнительница Севиндж Агасиева, выступающая под сценическим псевдонимом SİVVA, представили вниманию поклонников видеоклип на дуэтную композицию "Əbədi sevgi" (Вечная любовь), сообщает Trend Life.

Автором слов песни является Руслан Карслы, автором музыки - Севиндж Агасиева. Режиссером видеоклипа выступил Фархад Али.

Лирическая композиция повествует о большой любви, расставании, тоске по родному человеку и мечте снова быть вместе… У песни есть все шансы стать хитом.