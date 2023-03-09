Бриллиант Дадашова… В ожидании на земле обетованной (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова сняла клип под названием "Nə əcəb" на слова и музыку Мурада Зейналабдина, сообщает Trend Life.

Клип снят Caspian Media Group в Кейсария - поселении в Хайфском округе Израиля, расположенного на побережье Средиземного моря.

По сюжету, женщина, ожидающая любимого… Время у нас сейчас – технологическое, не очень романтическое. Но люди все равно влюбляются и жизнь кипит! Вряд ли есть женщина, которая не мечтает о такой сказке. Абсолютно каждому человеку хочется быть любимым, защищенным, слушать приятные слова, и наблюдать мужские поступки ради нее. Когда женщина любит своего мужчину, гордится его победами и восхищается его мужеством, то все вышеперечисленное обязательно будет в их жизни. При этом женщины часто страдают, недополучая от своих мужчин многих важных вещей – в отношениях. Особенно когда приходится ждать… А настоящая любовь проверяет свою прочность днями взаимоотношений, месяцами бытия бок о бок, годами взаимного терпения и поддержки.