Тель-Авив, Лондон и Амстердам: концерты с участием дуэта TuralTuranX

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) представят свои выступления в Тель-Авиве (Израиль), Лондоне (Великобритания) и в Амстердаме (Нидерланды), сообщает Trend Life.

Выступление дуэта TuralTuranX в Тель-Авиве состоится 3 апреля на мероприятии Israel Calling. 15 апреля братья Турал и Туран Багмановы исполнят свою конкурсную песню в программе Eurovision in Concert в Амстердаме (Нидерланды), а 16 апреля выступят на London Eurovision Party.

Отметим, что в данных концертных программах выступят участники "Евровидения-2023" из разных стран.

Напомним, представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) выступят во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12. На конкурсе дуэт TuralTuranX выступит с композицией Tell me more. Авторами песни являются Турал и Туран Багмановы.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.