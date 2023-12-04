Азербайджанские звезды удостоены престижной турецкой премии "Золотая бабочка" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Среди победителей престижной ежегодной турецкой премии Altın Kelebek (Золотая бабочка) в этом году были азербайджанские звезды, сообщает Trend Life.

Обладателями премии в номинации Ulduzu parlayanlar (Сияющая звезда) стали участница "Евровидения 2022" Самира Эфенди, телеведущая и актриса Кямаля Пириева и инфлуенсер Наджиба Ахмеди. Премию им вручил азербайджанский топ-стилист Анар Агакишиев. Самира Эфенди заявила, что часть гонорара за рекламу Pantene она отдаст на нужды детей, чьих родителей не стало во время недавнего землетрясения в Турции, а другую часть – детям шехидов Карабахской войны.

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