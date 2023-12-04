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Азербайджанские звезды удостоены престижной турецкой премии "Золотая бабочка" (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 4 декабря 2023 16:50 (UTC +04:00)
Азербайджанские звезды удостоены престижной турецкой премии "Золотая бабочка" (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Среди победителей престижной ежегодной турецкой премии Altın Kelebek (Золотая бабочка) в этом году были азербайджанские звезды, сообщает Trend Life.

Обладателями премии в номинации Ulduzu parlayanlar (Сияющая звезда) стали участница "Евровидения 2022" Самира Эфенди, телеведущая и актриса Кямаля Пириева и инфлуенсер Наджиба Ахмеди. Премию им вручил азербайджанский топ-стилист Анар Агакишиев. Самира Эфенди заявила, что часть гонорара за рекламу Pantene она отдаст на нужды детей, чьих родителей не стало во время недавнего землетрясения в Турции, а другую часть – детям шехидов Карабахской войны.

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Азербайджанские звезды удостоены престижной турецкой премии "Золотая бабочка" (ВИДЕО)
Азербайджанские звезды удостоены престижной турецкой премии "Золотая бабочка" (ВИДЕО)
Азербайджанские звезды удостоены престижной турецкой премии "Золотая бабочка" (ВИДЕО)
Азербайджанские звезды удостоены престижной турецкой премии "Золотая бабочка" (ВИДЕО)
Азербайджанские звезды удостоены престижной турецкой премии "Золотая бабочка" (ВИДЕО)
Азербайджанские звезды удостоены престижной турецкой премии "Золотая бабочка" (ВИДЕО)
Азербайджанские звезды удостоены престижной турецкой премии "Золотая бабочка" (ВИДЕО)
Азербайджанские звезды удостоены престижной турецкой премии "Золотая бабочка" (ВИДЕО)
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