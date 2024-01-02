Новогодний праздник с азербайджанскими знаменитостями (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские звезды встретили новый, 2024 год ярко, с великолепным настроением. Одни знаменитости отметили праздник в кругу семьи и друзей, а другие выступили с концертными программами.

Trend Life предлагает посмотреть, как провели праздник отечественные звезды, и какими видео и фотографиями они делились в социальных сетях по случаю праздника.

Народная артистка Азербайджана Ройя Айхан записала трогательное видеообращение, в котором пожелала поклонникам провести 2024 год в любви и благополучии, полными здоровья.

Собрать и нарядить праздничную елку – дело не простое. Вот и актрисе и телеведущей Кямале Пириевой пришлось изрядно потрудиться, чтобы главный символ новогоднего праздника – елка светилась всеми красками в праздничную ночь.

Праздничный наряд телеведущей Афаг Гянджали сверкал настолько ярко, что она своей красотой затмила всех вокруг.

Азербайджанские музыканты, отец и сын – пианист, заслуженный артист Азербайджана Ислам Манафов и пианист, композитор, дирижер Абузар Манафзаде порадовали поклонников музыкальным презентом – исполнением "Jingle Bells", добавив в композицию национальных мотивов.

Новый год – праздник семейный, вот и актриса Севиндж Алиева провела его вместе с детьми. На своей странице в социальной сети она разместила милое семейное видео.

Символ 2024 года - Зеленый Деревянный Дракон. И судя по фотографии, которую заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде разместила у себя в Instagram, певица знает ответ на один из главных вопросов 2024 года – как приручить дракона.