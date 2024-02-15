Посмотри в глаза Тунзали Агаевой - зеркало души (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Человеческий взгляд, тело и мимика способны передать любую эмоцию. Однако, если мимику и движения тела люди научились контролировать, чтобы скрыть свои истинные чувства, то взглядом управлять почти невозможно. Глаза расскажут и выдадут именно то, что чувствует или думает человек в данный момент. Не зря существует выражение, что глаза – зеркало души. Секрет в том, что глаза выдают наше состояние в моменте, поэтому могут быть весёлыми, грустными, добрыми, сияющими, злыми, пустыми, равнодушными — разными. И, конечно, это также взгляд любящего человека…

Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева представила клип "Gözümün içinə bax" (Посмотри в мои глаза), которая написана на музыку Исмаила Асадова и слова Кямали Рустамзал, аранжировка – Самир Султанов. Режиссер и оператор клипа – Фархад Али, продюсер – Ялчин Джаббаров.

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