В Баку выступила cамая красивая пианистка в мире Лола Астанова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева впервые прошел концерт всемирно известной американской пианистки узбекского происхождения Лолы Астановой, сообщает Trend Life.

Лола Астанова выступает с лучшими оркестрами мира, сотрудничает со знаменитыми дирижерами и музыкантами. Ее называют самой красивой пианисткой в мире и иконой стиля классической музыки. Своим особым отношением к стилю и внешности во время выступлений Лола Астанова нарушает стереотипы в классической музыке, давая выступления в красивых нарядах. Зачастую выступает в обуви на шпильках и в эксклюзивных платьях от кутюр. По словам пианистки, она хочет, чтобы её "платья выглядели ярко и гармонично", поскольку это часть её представления. Став своеобразной моделью-исполнительницей в классическом искусстве, пианистка, по ее словам, привносит те эмоции и страсть, которые были у самих композиторов - Шопена, Листа, Моцарта, Рахманинова и других, произведения которых были представлены в этот вечер. Также Лола Астанова исполнила свою авторскую композицию Invictus, которая звучит в фильме "Наполеон".

Уроженка Ташкента Лола Астанова с 6 лет стала заниматься музыкой, а в 8 лет начала гастролировать в качестве пианистки и выступала в Германии, Франции, Австрии, Италии и России как с сольными концертами, так и в составе оркестров. В 18 лет Лола вместе с семьей переехала из Узбекистана в США. Училась в Университете Райса в Хьюстоне, на протяжении музыкальной карьеры выступала на самых престижных сценах.

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