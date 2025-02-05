Тунзаля Агаева стала современным дервишем: "Огонь, а не пепел" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева представила популярную композицию "Atəşim var, külüm yox" (слова - Суат Сайын) в современном формате под названием "Mən bu eşqə düşəni" (С тех пор как я полюбила), сообщает Trend Life.

На композицию снят клип, в котором певица воплотила образ современного дервиша, находящегося в поисках любви. В этой песне Тунзаля также впервые исполнила рэп, слова написал исполнитель мейханы, поэт Фариз Зейналов.

"Рэп-вставка в треке привнесла в композицию нечто новое. Мне очень хотелось, чтобы эта песня звучала именно в жанре хип-хопа, и поскольку здесь требовался рэп, мы решили, что так получится интереснее. Главная цель моего обращения к песне "Atəşim var, külüm yox" - знакомство молодого поколения с народной и композиторской музыкой, мугамом, теснифами и фольклором, представление их в современном формате", - отметила Тунзаля Агаева.

Аранжировка – Эмин Керим, режиссер клипа - Ниджат Гафуроглу, оператор - Эльвин Гаджиалиев, продюсер – Ялчин Джаббаров. В клипе приняли участие танцоры Эльнур Мусаев и Нигяр Ибрагимбейли, которая также стала постановщиком хореографии проекта.

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