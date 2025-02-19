Представлен официальный клип участника от Азербайджана на "Евровидении 2025" Mamagama - "Run With U" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен официальный клип участника от Азербайджана на "Евровидении 2025" Mamagama - "Run With U" (Беги с тобой), сообщает Trend Life со ссылкой на Общественное телевидение (ITV).

Слова песни принадлежат Асафу Мишиеву (Saphael Mishi), музыка - Асафу Мишиеву (Saphael Mishi), Гасану Гейдару (KHVS) и Роману Зилианеву (Roman Zee).

"Run with U" привносит новое дыхание на сцену "Евровидения" благодаря современным звуковым технологиям, мощным ритмам и впечатляющей мелодии. Песня направлена на то, чтобы дать слушателям вдохновляющее чувство. В официальном клипе на песню, снятом в футуристическом стиле, также представлены артисты, участвовавшие в истории Азербайджана на "Евровидении". Главный сюжет клипа основан на интересной истории, которая подчеркивает силу музыки: робот изо всех сил пытается вернуться к жизни, но, несмотря на все попытки членов группы Гасана и Арифа, это становится невозможным. Участники "Евровидения 2023", братья-близнецы Турал и Туран, также присоединяются к ним, чтобы поддержать их, но у них это тоже не получается. В конце концов, все меняется с приходом участников 2024 года Fahree и Илькина Довлетова. Илькин, отличающийся загадочным голосом и как великолепный исполнитель наших мугамов, привносит в композицию глубокое культурное наследие Азербайджана - саз, и преподносит его Гасану и Арифу. В тот момент, когда струны саза соприкасаются, происходит волшебство – робот возвращается к жизни.

Хотя азербайджанские национальные инструменты были представлены на сцене "Евровидения" и в предыдущие годы, впервые звуки саза распространятся по всей Европе. Этот инструмент символизирует прочную связь музыки между душой и человеком, ее способность давать жизнь даже неодушевленным предметам. Создатели клипа постарались создать идеальное сочетание музыки и визуальной эстетики.

Глава азербайджанской делегации на "Евровидении" Нурлана Джафарова и глава медиа Тураб Теймуров поделились своими мыслями: "Мы создали этот клип не только как музыкальное видео, но и как историю с глубоким смыслом. Возвращение робота к жизни является показателем вечной силы не только технологий, но и музыки, влияющей на человеческую душу. И тот факт, что саз играет ключевую роль в этом процессе, является символом нашей любви и уважения к нашему культурному наследию. Мы надеемся, что эта визуальная и музыкальная гармония подарит зрителям незабываемые впечатления".

Режиссером клипа выступил Эльвин Ахмедоглу, который мастерски объединил визуальную эстетику и эмоциональное повествование, чтобы создать уникальную работу. Группа Mamagama состоит из молодых и талантливых музыкантов – Асафа Мишиева, Гасана Гейдара и Арифа Иманова. Их музыка отличается сочетанием разных стилей и современных подходов. Песня "Run with U" станет прекрасной возможностью для группы представить свое творчество международной аудитории. Mamagama выйдет на сцену во второй части первого полуфинала конкурса песни "Евровидение 2025" 13 мая, который пройдет в Базеле (Швейцария).

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