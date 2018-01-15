В Азербайджане стартовала юбилейная олимпиада по русскому языку и литературе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартовала Х республиканская олимпиада по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Первый тур прошёл в школе № 17 города Баку, второй тур состоялся в школе № 74.

В двух турах олимпиады приняли участие более 350 учащихся 7–8 классов из 73 школ четырёх районов Баку.

Организаторами олимпиады являются посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений республики.

К участникам олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор школы № 17 Назиля Алиева, заместитель директора школы № 74 Назпяри Байрамова, представители Управления образования города Баку Адыль Алиев и Дильбар Мамедова, председатель Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Валентин Денисов передал в библиотеки образовательных учреждений учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.

Очередной тур олимпиады состоится 18 января в бакинской школе № 42.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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