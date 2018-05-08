В Нахчыване прошла олимпиада по русскому языку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В школе № 3 имени Вели Зейналова города Нахчыван прошёл очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В нём приняли участие учащиеся 15 средних общеобразовательных школ города Нахчыван, а также курсанты Нахчыванского военного лицея имени Гейдара Алиева.

Олимпиада организована посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Перед началом Олимпиады ее организаторы и участники возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина, учитель русского языка и литературы школы № 3 города Нахчыван Джейран Исмайлова.

За ходом Олимпиады наблюдали представители министерства образования Нахчыванской Автономной Республики Махир Алиев и Орхан Мамедов и заведующий отделом образования города Нахчыван Эльшан Габулов.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов выразил признательность соответствующим структурам НАР за содействие в проведении Олимпиады. Он вручил ряду преподавателей благодарственные письма Россотрудничества. Школе № 3 города Нахчыван были переданы книги на русском языке.

Валентин Денисов также посетил филиал Музея миниатюрной книги Зарифы Салаховой, недавно открытый в городе Нахчыван.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.