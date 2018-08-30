Иосиф Кобзон с любовью к Азербайджану! Прощальная "Песня о Баку" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 81-м году жизни скончался выдающийся исполнитель, политик, общественный деятель, педагог, обладатель множества государственных наград и орденов, народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Иосиф Давыдович Кобзон был большим другом Азербайджана, приезжал в Баку, принимал участие в различных мероприятиях и юбилейных вечерах, посвященных Муслиму Магомаеву и Поладу Бюльбюльоглу. Иосиф Давыдович также принимал в различных мероприятиях в Москве, посвященных Азербайджану и нашим деятелям культуры. За большие заслуги в развитии, расширении и укреплении азербайджано-российских культурных связей был награжден высокими государственными наградами Азербайджана - орденами "Шохрат" и "Достлуг" и Почетным дипломом Президента Азербайджана. В своих многочисленных интервью не раз признавался в любви к Азербайджану, особо отмечал неоценимую заботу и внимание Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который всегда поддерживал и с особой теплотой относился к людям творчества.

Представляем читателям Trend Life некоторые моменты из жизни Иосифа Кобзона, связанные с Азербайджаном.

Иосифа Кобзона связывали особые дружеские отношения с легендарными азербайджанскими исполнителями Муслимом Магомаевым и Рашидом Бейбутовым.

"Слагать можно о нем легенды, поэмы, говорить очень долго. Я счастлив за него, как за артиста, который около 40 лет пел на эстраде. Счастлив за то, что Бейбутов был, есть, и остается. Появились новые певцы, новые кумиры, но имя Бейбутова вошло не только в искусство Азербайджана, но и вошло в историю Советского Союза. Он - классика мирового искусства. Бейбутов - это эпоха и это история", - говорил о Рашиде Бейбутове Иосиф Кобзон.

Особенно, хотелось бы рассказать о настоящей мужской дружбе Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева. Они познакомились еще в начале 60-х, никогда не считали себя конкурентами, каждый занимался своим творчеством и радовался успеху друг друга. Величие человека в том и заключено, чтобы радоваться успеху ближнего.

"У нас были замечательные отношения. Мы вместе ловили рыбу, ели шашлык, общались семьями. С Муслимом и Тамарой у нас были очень дружеские отношения", - вспоминал Иосиф Кобзон.

Они никогда не говорили "Это Моё" и всегда признавали достоинства друг друга.

"Ког­да Александра Пахмутова предложила мне попробовать спеть ее песню "Поклонимся великим тем годам", я поблагодарил и возвратил клавир: "Лучше Иосифа песню никто не споет". Кобзон действительно поет эту песню потрясающе пронзительно: когда плачет мужчина - ком в горле...", - вспоминал Муслим Магомаев.

А в одном из интервью Муслим Магомаев отметил правильный выбор режиссера Татьяны Лиозновой в пользу Кобзона для исполнения песни в знаменитом фильме "Семнадцать мгновений весны".

"Хотя на запись песен к фильму "Семнадцать мгновений весны" пробовали меня, а голос в итоге звучит его. Считаю, что Татьяна Лиознова была права, выбрав Кобзона. Потому что голос Иосифа Давыдовича Тихонову подходил больше, чем мой", - вспоминал Муслим Магомаев.

"С Муслимом всегда было приятно общаться и дружить, он украсил своим пением многонациональную советскую культуру. Он был воистину национальным достоянием. По популярности он превзошел всех. Страсти по Магомаеву можно было сравнить только с безумием из-за "Битлз". Думаю, он был даже больше популярен, чем они. Надо было видеть, что творилось, когда Муслим приезжал в какой-нибудь город. Поклонники поднимали и несли на руках его автомобиль, караулили у гостиницы, под концертным залом. Мы с ним неоднократно гастролировали, выступали на разных фестивалях. Подобного успеха не знал никто в мире", - вспоминал Иосиф Кобзон.

В своей книге "Любовь моя-мелодия" Муслим Магомаев пишет: "В нашей песне еще недавно работали профессиона­лы - композиторы и поэты. Сейчас пока это редкое явление. Зато уровень нашей эстрады продолжают поддерживать ее признанные мастера и талантливые певцы мо­лодого поколения. Первым в этом ряду называю Иосифа Кобзона. Возможно, у многих сразу возникнет невольный штамп - "старейшина", "генерал" нашего эстрадного цеха. Ерунда все эти ярлыки и звания! Кобзон есть Коб­зон. Равнозначная себе величина. И то, что мэтр чаще других появляется на телеэкране, у микрофонов радио, а в последнее время и в среде политиков - это еще ни о чем не говорит. Для кого-то он отец-наставник, профессор и совет­ник; для кого-то объект зависти или антипатии... Для меня - коллега и друг, с которым мы разделили столько и светлых и печальных дней нашей жизни. Иосиф живет, вернее сказать, творит жизнь и по сей день в чрезвычай­ном режиме, который бы я определил так: "готовность номер один"...

Я уважаю в Иосифе отзывчивого человека. Многие знают о его помощи людям. Он помогал и помогает всем, кто в этом нуждается. Отмечу эту его черту и я. Не могу сказать, что я что-то когда-то просил у него. Не обо мне речь. Есть люди, облеченные властью, которые могли бы помочь, да, увы, не помогают. Есть и такие, кто умеет охотно обещать и невежливо забывать обещанное. Иосиф - человек слова. Великолепная, но редкая черта в наше цинично равнодушное, суетное время. Кобзона нередко предавали - в том числе и те, кому он помогал. Случались времена, когда ему было чертовски трудно. Вокруг его имени начиналась настоя­щая свистопляска - было такое впечатление, что все, кто держал в руках перо или микрофон, соревнуясь в пакостях, дружно ополчились против артиста, а глав­ное, против бизнесмена. А что же те, кому он в свое время протянул руку помощи? Где были они? Кто-то сыграл в глухонемого, кто-то согласно кивал из толпы злопыхателей.

Кобзон же, может, и стал осмотрительней по части своей "скорой помощи", но своему природному альтруиз­му не изменил.

Я не раз говорил о его певческой выносливости. По­вторю то, что как-то написал к очередному юбилею ар­тиста: "Кобзон спел советских песен больше, чем их на­писали". Это и в шутку, и всерьез. Он не обиделся. Наоборот, оценил юмор, в котором больше серьезного, чем иронического. Да, у Иосифа бес­предельное желание петь и столь же беспредельные воз­можности его голосовых связок и всего организма, а так­же феноменальная память. Но не только память феноменальна у Кобзона: он по­ражает и песенными марафонами. Вы можете назвать пев­ца, который в силах отпеть на сцене восьмичасовой рабо­чий день в стиле и темпе нон-стоп? Я не могу понять, как это возможно. Физиология? Да! Профессионализм как черта характера? Безусловно! Но ведь есть за этим и еще нечто непостижимое, что ни разгадать, ни объяснить не­возможно.

Дай-то Бог ему и дальше ставить рекорды, а главное, оставаться самим собой. Сильной натурой. В творчестве. В политике (хотя лично мне эта его ипостась не так ин­тересна). В любви".

25 октября 2008 года... Иосиф Кобзон был потрясен смертью друга Муслима Магомаева.

"Свой огромный талант Муслим пронес через всю жизнь, Причем талант Магомаева проявился во всех ипостасях: оперного певца, эстрадного исполнителя, просто человека. Он великолепно играл на фортепиано, писал музыку, рисовал... Удивительный талант. Такого я не знал ни до него, ни после. Думаю, это хорошая единица измерения: "один Магомаев", а все остальные уже были дробные от него. Единственное утешение, которое нам осталось, - это его записи. Для тех, кто его знал, они будут напоминанием о великом таланте Муслима Магомаева, а для тех, кто не знал его, станут открытием его одаренности. В мире звезд - это особая планета, равной которой нет и неизвестно, появится ли когда-нибудь еще", - сказал Кобзон о безвременно ушедшем друге…

Я любил и люблю приезжать в Баку, и при этом каждый раз испытываю особое волнение

В апреле 2010 год Иосиф Кобзон принял участие в работе Первого форума азербайджано-российской интеллигенции и в интервью Trend Life сказал: "Я любил и люблю приезжать в Баку, и при этом каждый раз испытываю особое волнение. Воочию вижу, как столица и другие города страны развиваются. Я очень рад бурному и стремительному развитию Азербайджана. Доброта азербайджанского народа, гостеприимство, расположенность к дружбе и сотрудничеству – все высокие человеческие качества исторически воплощены в вашем народе. Сегодня мы вместе боремся с экстремизмом, терроризмом, а ведь весь этот негатив происходит от отсутствия культуры. Поэтому мы должны бороться за духовное богатство наших народов. Необходимость более тесного общения между русским и азербайджанским народами и толерантность между ними продиктована сегодняшней жизнью".

В сентябре 2012 года в рамках прощального гастрольного турне в честь 75 –летия мэтра российской эстрады, Иосиф Кобзон выступил во Дворце Гейдара Алиева с сольной программой"Я люблю тебя, жизнь". Иосиф Давыдович приехал в Баку со своей супругой Нинель Кобзон, с которой вместе прожили 42 года – воспитали сына и дочь, семь внуков.

"Я много раз бывал в Азербайджане и очень рад динамичному развитию, которое происходит за последние годы. Меня здесь встречают очень гостеприимно, тепло. С каждым разом я все больше влюбляюсь в эту страну. Кстати, наш медовый месяц прошел в Азербайджане, около прекрасного озера Гёй-гёль рядом с Гянджой. Незабываемые моменты жизни. Нинель Михайловна впервые приезжала в Азербайджан, а я здесь был еще ранее в 1962 году. Для меня эта сцена очень дорога, потому что на ней меня встречал Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, к которому я всегда относился с огромным уважением и почтением. Великий человек!", - сказал Иосиф Кобзон и впервые исполнил на русском языке "Элегию" (Sən elə bir zirvəsən), посвященную Гейдару Алиеву. А затем, рассказав о дружбе с Муслимом Магомаевым, Иосиф Кобзон исполнил в его честь песню «Память», а композицию «Я встретил девушку» посвятил памяти Рашида Бейбутова.

А в октябре того же года Иосиф Кобзон был одним из участников концерта во Дворце Гейдара Алиева, который был посвящен памяти и 70-летию Муслима Магомаева. Он сказал много теплых слов о своем друге Муслиме Магомаеве и вспомнил один эпизод предыдущего юбилейного вечера.

"Этот вечер - большой поклон великому творческому наследию выдающегося певца и композитора Муслима Магомаева, которое должно вечно жить в наших сердцах и в исполнении других артистов. Я помню, что когда был на этой сцене во время празднования юбилея Муслима Магомаева и в зале был Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, то сказал Муслиму: "Я не завидую твоим аплодисментам, я завидую тебе в том, что у тебя есть такой большой друг, великая личность Гейдар Алиевич"", - сказал со сцены Иосиф Кобзон и попросил минутой молчания почтить память Гейдара Алиева и Муслима Магомаева. Затем Иосиф Давыдович исполнил песню на русском языке "Элегия".

А после концерта в интервью Trend Life сказал: "Я был совсем недавно в Баку и вновь с удовольствием приехал в ваш город, который развивается невероятными темпами, хорошеет как молодая девушка, становится все краше и краше. Я восторгаюсь вашим гостеприимством и очень теплой атмосферой Баку".

В феврале 2015 года Иосиф Кобзон принял участие в 70-летнем юбилейном вечере прославленного исполнителя и композитора, кавалера орденов "Истиглал" и "Шараф", посла Азербайджана в России, народного артиста Полада Бюльбюльоглу, который прошел на сцене Дворца Гейдара Алиева. А в мае 2016 года принял участие в церемонии презентации бронзовой скульптуры Полада Бюльбюльоглу, которая прошла в музейно-выставочном комплексе Российской Академии художеств.

В декабре 2016 года в посольстве Азербайджана в России состоялся традиционный вечер памяти Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Среди гостей был Иосиф Кобзон, высоко оценив положение русскоязычного населения в Азербайджане.

"Баку всегда был очень многонациональным городом, так как Азербайджан ведет себя очень благородно. Он не пытается ни в школах, ни в институтах, ни на массовых встречах обозлить один народ против другого народа. В этом и состоит благородство Азербайджана: они сохранили в себе и национальную культуру, и национальную музыку, и традиции, то есть сохранили Восток в лучшем понимании этого слова, сделав все для развития своих детей. Азербайджан продолжает активно строиться – каждый раз, когда я приезжаю в Баку, не перестаю удивляться тому, насколько изменился город, сколько в нем новых зданий. Власти очень заботятся о будущем, вкладывают средства, заработанные республикой, в ее развитие. И народ им верит, народ им благодарен. Особо хотелось бы отметить высоко оценить положение русскоязычного населения в Азербайджане. Они чувствуют себя свободно, прежде всего, в своем волеизъявлении. Им никто не запрещает отмечать православные и российские государственные праздники. То, что сегодня часть русских людей живет в Азербайджане, - это судьба, так же как для очень многих азербайджанцев, что живут в России. Никто не притесняет азербайджанцев в России, и азербайджанцы очень разумно себя ведут в республике по отношению к русским людям".

Жизнь и творчество Иосифа Кобзона является примером для многих поколений. Светлая память Великому Артисту…

(Автор: Вугар Иманов)

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