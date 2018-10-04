Тофиг Гулиев – автор песен, любимых миллионами… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства посетили сегодня Аллею почетного захоронения и почтили память видного композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии Тофига Гулиева (1917-2000 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На мероприятии председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде рассказала о заслугах Тофига Гулиева в развитии культуры и искусства Азербайджана.

Было отмечено, что Тофиг Гулиев является автором музыкальных комедий, прелюдий для фортепиано, вальсов и других сочинений. Гулиев также автор композиций для кинофильмов и песен, любимых миллионами слушателей.

Директор Государственного академического национального драматического театра, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азер Паша Нематов отметил, что песни композитора покорили сердца миллионов слушателей. Было подчеркнуто, что Тофиг Гулиев нашел путь к сердцу азербайджанского народа не только своим искусством, но и личностными качествами.

Директор музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева Гюльнара Сафарова отметила, что учебное заведение, носящее имя видного композитора, достойно оправдает свое название.

В заключение мероприятия сын композитора, народный артист, кинорежиссер Эльдар Гулиев выразил признательность всем участникам мероприятия.

Тофиг Гулиев - композитор, пианист, дирижёр, народный артист Азербайджана. Родился 7 ноября 1917 года в Баку. Удивительные музыкальные способности привели его в 12-летнем возрасте в школу при Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), а в 1934 году он поступил в консерваторию. Тофиг Гулиев также учился в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Деятельность Тофига Гулиева как фольклориста, начавшаяся в 30-е годы прошлого столетия, имела огромное значение для музыкально-общественной жизни Азербайджана. Тофиг Гулиев был одной из тех творческих личностей, которые сыграли заметную роль в развитии и популяризации азербайджанского фольклора. Он в числе первых композиторов Азербайджана осуществил нотную запись мугамов. Является автором фортепианных и симфонических произведений, лирических композиций, музыкальных комедий, музыки к известным кинофильмам и спектаклям.

Тофиг Гулиев был руководителем первого азербайджанского джазового оркестра, директором Азербайджанской государственной филармонии, профессором Бакинской музыкальной академии, председателем Союза композиторов Азербайджана, участником многих международных конференций, фестивалей, праздников искусств.

Является автором музыки к фильмам "Встреча" (1955), "Любимая песня" (1955), "Мачеха" (1958), "Телефонистка" (1962), "Насими" (1974), "Дервиш взрывает Париж" (1976), "Лев ушел из дома" (1977), "Цена счастья" (1977),"Свекровь" (1978), "Здесь тебя не встретит рай" (1982), "Воспоминание о гранатовом дереве" (1984), "Вне" (1991). Его неповторимые песни, незабываемая музыка ко многим кинофильмам составляют золотой фонд нашей музыкальной культуры.

Тофиг Гулиев скончался 4 октября 2000 года после продолжительной болезни. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

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