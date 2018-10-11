На всемирной выставке в Германии представлены книги о Гара Гараеве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на Франкфуртской международной книжной выставке, которая проходит с 10 по 14 октября, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры.

В делегацию Азербайджана, которую возглавляет первый замминистра культуры Вагиф Алиев, входят представители ряда отечественных издательств. На стенде вниманию посетителей книжной выставке представлено около 700 изданий 490 наименований на немецком, английском и азербайджанском языках о государственности Азербайджана, истории и культуре.

В день открытия книжной выставки состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 100-летию видного представителя национальной культуры, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева.

Мероприятие организовано Министерством культуры, посольством Азербайджана в Германии, Европейским форумом по межкультурному сотрудничеству и Азербайджанской национальной библиотекой.

Были представлены книги "Гара Гараев. Избранные фортепианные произведения" ("Qara Qarayev. Seçilmiş fortepiano əsərləri") и "Гара Гараев. Краткий очерк о жизни и творчестве" ("Qara Qarayev. Həyat və yaradıcılığı haqqında qısa oçerk"), изданные к 100-летию выдающегося композитора.

Первый замминистра культуры Вагиф Алиев подчеркнул, что 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики широко отмечается как в Азербайджане, так и за пределами страны, проводятся многочисленные мероприятия. Было отмечено, что участие в выставке имеет важное значение для установления связей с зарубежными партнерами в сфере издательского дела и информации, а также пропаганды богатой культуры, стремительного развития Азербайджана и реалий Карабаха.

Посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов в своем выступлении рассказал о важном значение проведения мероприятий, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 100-летию выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

Председатель Европейского форума по межкультурному сотрудничеству Самира Патцер-Исмайлова рассказала об издании "Гара Гараев. Избранные фортепианные произведения", вышедшей в свет при поддержке Министерства культуры Азербайджана, отметив, что книги является важным шагом в деле пропаганды культурного наследия Азербайджана в странах Европы.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры и туризма Турции Халук Дурсун, академик, историк Ильбер Ортайлы, почетный консул Азербайджана в Баден-Вюртемберг Отто Хаузер, руководитель музыкального издательства "Bellmann" Михаэль Белльман, общественные деятели, представители культуры и науки.

(Автор: Джани Бабаева)

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