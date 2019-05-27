В Баку отметили День славянской письменности и культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Михайло-Архангельском храме Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви по благословению архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра.

Как известно, этот праздник отмечается в России и ряде других государств с конца XIX века и установлен в честь святых Кирилла и Мефодия – основателей славянской письменности. Яркую литературно-музыкальную композицию, рассказывающую о празднике и создателях старославянской азбуки святых Кирилле и Мефодии IX века, представили учащиеся воскресных школ храмов Бакинско-Азербайджанской епархии.

Праздник прошел при организационной и информационной поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане – РИКЦ в городе Баку. Гостей и участников праздника напутствовал настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей Мефодий Эфендиев.

(Автор: Вугар Иманов)

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