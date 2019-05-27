В Баку отметили День славянской письменности и культуры (ФОТО)

27 мая 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Михайло-Архангельском храме Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви по благословению архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра.

Как известно, этот праздник отмечается в России и ряде других государств с конца XIX века и установлен в честь святых Кирилла и Мефодия – основателей славянской письменности. Яркую литературно-музыкальную композицию, рассказывающую о празднике и создателях старославянской азбуки святых Кирилле и Мефодии IX века, представили учащиеся воскресных школ храмов Бакинско-Азербайджанской епархии.

Праздник прошел при организационной и информационной поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане – РИКЦ в городе Баку. Гостей и участников праздника напутствовал настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей Мефодий Эфендиев.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В азербайджанском селе Ивановка отметили 90-летие Василия Шукшина (ФОТО)
Социум 23 мая 15:23
В Азербайджане широко отмечают 220-летие Александра Пушкина (ФОТО)
Социум 23 мая 14:37
В Баку празднуют Пасху (ФОТО)
Социум 1 мая 15:03
В Баку пройдет Пасхальный базар
Культура 1 апреля 13:44
В Баку состоялся концерт, посвященный 8 марта (ФОТО)
Культура 7 марта 17:29
В Баку сожгли чучело Зимы и провели праздник с блинами (ФОТО)
Социум 7 марта 17:12
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Более 260 миллиардов долларов инвестиций служат развитию нашей страны, народа
Политика 18:29
Когда 5 G придет в Азербайджан
Экономика 18:19
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем уделять большое внимание социальной сфере
Политика 18:19
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 18:19
Финрегулятор Азербайджана предупредил граждан, не забравших карты в связи с компенсациями по проблемным кредитам
Бизнес 18:08
Президент Ильхам Алиев: За большинством нападок против нас стоит армянское лобби и союзничающие с ним некоторые местные, называющие себя оппозицией, группировки
Политика 18:03
Между Азербайджаном и Пакистаном откроется прямой авиарейс
Бизнес 18:00
МИД Филиппин: Канада может скоро вывезти спровоцировавший конфликт мусор
Другие страны 17:55
Азербайджан и Грузия договорились об упрощении пограничного режима в связи с проведением финала Лиги Европы УЕФА в Баку
Общество 17:52